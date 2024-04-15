ناصر ماهر رفقة عامل غرفة الملابس بالنادي الأهلي قبل مباراة القمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص ناصر لاعب نادي الزمالك، على مصافحة عامل غرفة ملابس النادي الأهلي حارث، أثناء تواجده في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس باستاد القاهرة، لمواجهة الأهلي ببطولة الدوري.

وانضم ناصر ماهر إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من فريق مودرن فيوتشر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النادي الأهلي اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.