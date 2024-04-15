وصول حافلتي الأهلي والزمالك لاستاد القاهرة الدولي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل حافلتي الأهلي والزمالك لاستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض القمة رقم 127 اليوم الإثنين.

وحرص لاعبو الفريقين وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء، استعداداً للقاء المرتقب.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

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