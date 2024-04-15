"عودة معلول ومفاجأة في الهجوم".. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني، السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة رقم 127.
وشهدت التشكيل 5 تغييرات عن المباراة الماضية ضد زد والتي فاز بها الأحمر بهدف نظيف، بجانب عودة علي معلول.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.
خط الوسط: كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر - عمر كمال.
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