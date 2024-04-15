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"عودة معلول ومفاجأة في الهجوم".. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني، السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة رقم 127.

وشهدت التشكيل 5 تغييرات عن المباراة الماضية ضد زد والتي فاز بها الأحمر بهدف نظيف، بجانب عودة علي معلول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر - عمر كمال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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