"بعلم مصر".. طاقم تحكيم الأهلي والزمالك قبل القمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بقيادة إبراهيم نور الدين لاستاد القاهرة الدولي.

وتواجد كل من، إبراهيم نور الدين والثنائي المساعد سامي هلهل وهاني عبد الفتاح وأحمد الغندور، بالإضافة إلى حكم تقنية الفيديو محمد عادل وعاطف حسين ومحمود أبو الرجال، في أرض الملعب.

وحرص طاقم التحكيم على تفقد أرضية الملعب استعداد للقمة رقم 127 في التاريخ بين الأهلي والزمالك التي تبدأ في تمام الساعة السابعة مساء.

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