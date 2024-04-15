بالصور.. حسين الشحات يشعل مدرجات الأهلي قبل مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تواجد جناح فريق الأهلي، حسين الشحات، قبل بداية مباراة القمة ضد الزمالك رغم استبعاده من قائمة المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وحرص حسين الشحات على التوجه إلى جمهور الأهلي لتحيتهم، ليرد الجمهور: "سلامتك يا حسين".

وتبدأ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد قليل في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

تابع كل كواليس ما قبل القمة 127 من خلال الفيديو التالي:

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