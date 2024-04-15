لاعبو منتخب مصر للساق الواحدة يتابعون مباراة القمة من مدرجات ستاد القاهرة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص لاعبو منتخب مصر للساق الواحدة، على حضور مباراة الأهلي والزمالك من داخل مدرجات ستاد القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وشهدت مدرجات ستاد القاهرة تواجد الثنائي محمود عبده كابتن منتخب مصر للساق الواحدة والمحترف في الدوري التركي، وعبدالله مصطفي كابتن نادي الزمالك.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.