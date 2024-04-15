شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الفتح المغربى 3/0 فى بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى على نظيره الفتح المغربى بنتيجة 3/0 فى ثاني أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها على أرضه على صالة الملك عبد الله الفيصل.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بضربة البداية على نظيره جرين تيم الكونغولى بنتيجة 3/0 أمس الأحد.

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لرجال الكرك الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى عن وقوع فريق القلعة الحمراء فى المجموعة الأولى بجانب كل من: الأسمنت الإثيوبى وجرين تيم الكونغولى والعدالة الكينى والفتح المغربى.

أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادى الاهلى، على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة، التى سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتى، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتى الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادى بالجزيرة.

و أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا، أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة فى بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر ابريل الجارى بالقاهرة بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.