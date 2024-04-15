شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات ينهى استعداده لمواجهة موريتانيا غدا بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني تدريبه الأخير قبل مواجهة موريتانيا فى الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب والتى ستقام غدا الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد ٦ نقاط بعد الفوز على كل من ليبيا ٤/٠ وناميبيا بنتيجة ١٠/٣.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات والذى أبدى رضاه عن مستوى اللاعبين والجهاز الفنى خلال المباريات الماضية و أكد قدرة الفراعنة على تحقيق الوصول إلى كأس العالم المقبلة وإسعاد الجماهير المصرية.

وطالب جهاد عرفة لاعبيه بإغلاق صفحة الفوز على ناميبيا وعدم الإفراط فى الفرحة بالنتيجة الكبيرة التى حققها الفراعنة فى اللقاء الأخير.

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا ،ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى،عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل ادارى وائل طلال المنسق الإعلامي ،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.