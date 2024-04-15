اخبار الرياضه

خسارة سيدات يد الأهلى أمام بترو أتليتكو 26 / 23 بنصف نهائى السوبر الأفريقى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات يد الأهلى أمام بترو أتليتكو 26 / 23 بنصف نهائى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى  أمام  نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 26/23 ، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بوهران فى الجزائر .

ومن المقرر أن ينافس فريق سيدات الأهلى على الميدالية البرونزية غدا الثلاثاء .

‏‎وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبات أمس  استعدادا لمواجهة نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements