شكرا لقرائتكم خبر عن الكرتي أفضل لاعب في مباراة المقاولون وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وحقق بيرامبدز فوزا هاما على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي وفيستون ماييلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري على استاد الجبل الأخضر.

وقدم اللاعب المغربي مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الهامة والتي واصل بها بيراميدز تربعه على قمة الدوري بعدما رفع رصيده إلى ٣٢ نقطة.

بهذه النتيجة تصدر يواصل فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 32 نقطة،بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً واستقبلت شباك الفريق السماوى 10 أهداف.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.