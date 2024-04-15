شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وناصر والسعيد يقودون هجوم الزمالك أمام الأهلى فى القمة 127 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تشكيل الأبيض لمواجهة الأهلى في القمة 127 التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دورى nile.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الأهلى كالتالى:



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: سيف الجزيرى - زيزو- ناصر ماهر.

وحرص المدير الفني على معالجة سلبيات لاعبى الزمالك مطالبهم بتنفيذ تعليماته في الملعب، واستغلال أنصاف الفرص والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين بها من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، مشدداَ عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية والتعلم منها من أجل العمل على تلاشيها.



ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة فى جدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 12 لقاءً حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.