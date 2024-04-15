شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: متخوف من خروج المباراة غير ممتعة مثل قمة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الاهلى السابق، أن ظروف مباراة القمة مختلفة وأخشى من خروجها غير ممتعة مثلما حدث فى مباراة قمة كأس مصر التى كانت غير ممتعة حتى الدقيقة 80.

وقال وليد صلاح الدين، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "المباراة ظروفها مختلفة خاصة على الأهلى، ومتخوف على المباراة تكون مثل مباراة القمة في كأس مصر الماضية التي لم نستمتع بها رغم التجهيزات الكبيرة لها".



وأضاف وليد صلاح الدين، "الأهلى يعانى من الكثير من الغيابات والأوراق المهمة وكذلك الزمالك يعانى من الغيابات أيضا، وأتمنى أن نرى مباراة فنيا أعلى من مباراة القمة الماضية".

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.