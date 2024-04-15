شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: فنيا المباراة تروح للزمالك ولكن معنويا الأهلى الأقرب للفوز بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، نجم الاهلى والزمالك السابق، أن مباراة القمة ليس لها حسابات ولكن هناك مؤشرات تكشف عنها هذه المباراة، التى ستنطلق فى السابعة مساء اليوم، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من دورى nile.

وقال أحمد حسن فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "الأهلى يعانى من الكثير من الغيابات والبدلاء ليسوا بجودة الأساسيين، على عكس الزمالك الذى وصل لمرحلة فنية عالية بانسجاب لاعبيه الجدد مع القدامى".

وأضاف الصقر، "أرى أن المباراة من الناحية الفنية أقرب للزمالك، ولكن معنويات الأهلى قد تحسم المباراة خاصة في ظل التفوق في المباريات السابقة".

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.