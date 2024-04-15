كابتن منتخب مصر للساق الواحدة وقائد الزمالك فى مدرجات استاد القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبده، كابتن منتخب مصر للساق الواحدة والمحترف بالدوري التركي، وعبد الله مصطفي كابتن نادي الزمالك، على الحضور لمتابعة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المؤجلة من الأسبوع العاشر من دورى nile.

ونشر عبد الله مصطفى، عبر حسابه على "فيس بوك"، صورته مع محمود عبده لاعب الأهلى والمحترف في الدورى التركى من مدرجات استاد القاهرة الدولى.



كابتن منتخب مصر للساق الواحدة وقائد الزمالك في مدرجات استاد القاهرة

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.