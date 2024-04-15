شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الأهلي فى القمة 127.. وسام أبو علي ورضا سليم وكهربا والسولية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد على دكة بدلاء الأهلي لمباراة الزمالك، التي تقام في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، كل من محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة، فى قمة الكرة المصرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول

الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.