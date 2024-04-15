شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعزز صدارة دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

افتتح التسجيل لبيراميدز وليد الكرتى في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف فيستون ماييلي الهدف الثانى في الدقيقة 73.

ترتيب الفريقين في الدورى

بهذه النتيجة تصدر يواصل فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 32 نقطة،بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً واستقبلت شباك الفريق السماوى 10 أهداف.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود زلاكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل المقاولون

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وفاروقا نور الدين وأحمد مودي ولؤي وائل ومحمد هاني تريكا ومحمد عنتر وعمار حمدي ومعز افولوا وأحمد الشيمي وأمادو أنياص ومحمد سالم.