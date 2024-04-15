شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، والتي يُديرها تحكيمياً إبراهيم نور الدين، والنتيجة هي التعادل السلبي.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين بسبب الحذر الشديد وشهدت الدقيقة السادسة أول خطورة من جانب الزمالك بعدما لعب عبد الله السعيد كرة طولية تصدى لها مصطفى شوبير برأسه لكن رامي ربيعة فشل في الأستحواذ على الكرة بشكل جيد ليتدخل زيزو وينفرد بحارس الأهلي قبل أن يُصحح ربيعة خطأه ويستخلض الكرة من بين أقدام زيزو.

استحوذ الزمالك على مجريات المباراة باحثاً عن هدف التقدم.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر و أحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956