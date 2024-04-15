موديست في مواجهة الجزيري.. تشكيل الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر، ولديه 18 نقطة.

ويواجه الأهلي غياب عدد من اللاعبين المؤثرين في مواجهة الزمالك، مثل محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وإمام عاشور، بسبب الإصابات.

وسيبدأ الأهلي مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل فريقه أمام الأهلي.

وشهد تشكيل الزمالك استمرار وجود عبد الله السعيد بجانب عودة سيف الجزيري لقيادة خط الهجوم.

وسيبدأ الزمالك مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وناصر ماهر وسيف الجزيري.