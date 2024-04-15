مشادة بين عبد المنعم وسيف الجزيري تشعل قمة الاهلي والزمالك

نشبت مشادة بالأيدي بين محمد عبد المنعم، مدافع الاهلي، وسيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، خلال مواجهة القمة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 49، تدخل عبد المنعم على المهاجم سيف الجزيري، مما أدى إلى نشوب مشادة بينهما بالأيدي.

وتشير المباراة حاليًا إلى تقدم نادي الزمالك، على غريمه التقليدي الاهلي، بنتيجة هدف دون رد.

وسجل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، التسجيل لـ الزمالك في شباك الاهلي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

ويحتل الاهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18.

تشكيل الاهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد – أنتوني موديست – طاهر محمد طاهر.

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تشكيل الزمالك لمواجهة الاهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وناصر ماهر وسيف الجزيري.