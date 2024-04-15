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شاهد فرحة شيكابالا بهدف الزمالك الأول أمام الاهلي

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شيكابالا - الزمالك والوحدة الإماراتي

شيكابالا - الزمالك والوحدة الإماراتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقدم على الاهلي، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الممتاز.

افتتح التهديف، سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، لصالح فريق الزمالك خلال الشوط الأول أمام الاهلي، في لقاء القمة 127.

واحتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك المصاب من مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، بهدف الأبيض الأول، بفرحة عارمة.

فرحة شيكابالا بعد الهدف الأول للزمالك أمام الأهلي

فرحة شيكابالا بعد الهدف الأول للزمالك أمام الأهلي

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ويغيب شيكابالا عن صفوف الزمالك خلال مواجهة الاهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب عدم الجاهزية.

ويلتقي الزمالك بنظيره الاهلي، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الحالي.

ويتقدم الأبيض بهدف دون رد أمام القلعة الحمراء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

https://x.com/ONTimeSports/status/1779932541312540971?t=uDoQluxeyxJMJgy9_DtDMw&s=08

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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