شاهد فرحة شيكابالا بهدف الزمالك الأول أمام الاهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقدم على الاهلي، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح التهديف، سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، لصالح فريق الزمالك خلال الشوط الأول أمام الاهلي، في لقاء القمة 127.

واحتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك المصاب من مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، بهدف الأبيض الأول، بفرحة عارمة.

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ويغيب شيكابالا عن صفوف الزمالك خلال مواجهة الاهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب عدم الجاهزية.

ويلتقي الزمالك بنظيره الاهلي، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الحالي.

ويتقدم الأبيض بهدف دون رد أمام القلعة الحمراء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

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