"حزن وبكاء".. زيزو يترك ملعب اللقاء وسط هتافات جماهير الزمالك بالقمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

انتهى شوط المباراة الأول من قمة الأهلي والزمالك، في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأثناء دخول لاعبي الزمالك لغرفة تغيير الملابس، بكى أحمد مصطفى زيزو بعد خروجه في أولى دقائق المباراة، ليسانده الجمهور ويهتف له.

وشهد شوط المباراة الأول إصابة نجم الزمالك، أحمد مصطفى زيزو واستبادله في الدقيقة 18 ونزول موتيابا بدلا منه.

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