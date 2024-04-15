إسماعيلي 2006 يتصدر بطولة الجمهورية بالفوز على طنطا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2006 على منافسه طنطا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير بطنطا ، وذلك ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية للناشئين.

أهداف الإسماعيلى سجلها كلاً من إبراهيم عبدالعال ومهند عبدالعاطى ليرتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة بالمركز الثالث وبفارق نقطتين عن الفريق صاحب المركز الأول.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل ضم .. محمد عبدالرازق فى حراسة المرمى ، ومحمد حمدى سعادة ( سيد إبراهيم ) و يوسف عبدالله ( يوسف طفشه ) وعمر عبدالسميع و إبراهيم محمد فى خط الدفاع ، ومهند عبدالعاطى ( مازن صلاح ) ، ومحمد إبراهيم كريستيانو ومحمود حجازى ( محمد شعلان ) وعبدالله هشام فى خط الوسط ، وعمر السيد معوض وحمدى سليمان العمدة ( أنور عبدالسلام ) فى خط الهجوم.

جهاز فنى مكون من ..

على يحيى مدير فني

حسام صديق مدرب عام

أحمد عبده مدرب حراس

ايمن رفعت علاج طبيعى

جمال الحلوس إدارى الفريق