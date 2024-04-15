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موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

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ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة قوية تجمع  وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت مواجهة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة قد انتهت بفوز البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب "حديقة الأمراء".

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تنطلق مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في التاسعة من الغد الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

تُنقل مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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