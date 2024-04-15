ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة قوية تجمع برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت مواجهة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة قد انتهت بفوز البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب "حديقة الأمراء".

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تنطلق مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في التاسعة من الغد الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

تُنقل مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا.