تنبأ بها.. تعليق مثير من الغندور على نتيجة القمة بين الاهلي والزمالك

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على نتيجة القمة 127 بين الفريق الأبيض ونظيره الاهلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الاهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد لله توقعاتي سليمة و هقابل سيف زاهر الأسبوع القادم”.

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وكان الغندور قد تنبأ بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام الاهلي، في تصريحات تليفزيونية قبل المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة محتلًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الاهلي 21 نقطة محتلًا المركز التاسع.

ويستعد الأبيض لمواجهة دريمز الغاني، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري.