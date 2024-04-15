أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الفوز على الاهلي في قمة الدوري

علق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك على فوز الأبيض أمام نظيره الاهلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الزمالك أن يحقق الفوز على نظيره الاهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين.

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وقال لبيب، عبر تصريحات تليفزيونية: “الروح الرياضة بين الجمهورين عظيمة، ونتمنى أن ينتهي التعصب في أقرب وقت”.

وأضاف: “المدرب جوميز، قدم مباراة مثالية للغاية، واللاعبون كانوا رجالًا وقدموا كل ما لديهم خلال اللقاء، وأشكر سيف الدين الجزيري”.

وسجل ثنائية الزمالك في لقاء القمة 127، سيف الدين الجزيزي في الدقيقة44 و86، فيما أحرز هدف الاهلي الوحيد، أحمد عبدالقادر في الدقيقة 73 من صناعة رضا سليم.

ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.