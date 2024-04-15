منذ 21 عامًا.. الزمالك يحقق رقمًا غائبًا بعد الفوز على الاهلي

تمكن الزمالك اليوم الإثنين، من الفوز على نظيره الاهلي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع نادي الزمالك من تحقيق رقمًا غائبًا في مباريات القمة، حيث هذه المرة الأولى التي يفوز بها الزمالك على الاهلي في مباريات الدور الأول منذ 21، تحديدًا موسم 2003-2004.

حيث منذ فوز الزمالك حينها لم يستطع أن يفوز أمام المارد الأحمر.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها كولر لقاء القمة أمام الزمالك.

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وكان جوميز قد خسر مباراته الأولى أمام الاهلي في نهائي كأس مصر بنتيجة 2-0، ولكن استطاع تعويض هذه الهزيمة بالفوز اليوم بنتيجة 2-1.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتوقف رصيد الاهلي عند نفس عدد النقاط في المرتبة التاسعة.