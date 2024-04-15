"مش فاهم الناس عايزه ايه".. تعليق ناري من كولر بعد هزيمة الأهلي من الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم ببطولة الدوري المصري.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "بدأنا أول 25 دقيقة بشكل جيد ولكن الأخطاء دخلت المنافس في المباراة، والمنافس نجح في إحراز هدف في أخر الشوط الأول".

وأضاف: "الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد وتقريبا لا وجود للمنافس ولكن مع الدقائق الأخيرة يحرز هدف من خطأ أيضا".

وتابع: "مش فاهم الناس عايزه ايه.. بغير بدري تشتكوا أغير متأخر بردو تشتكوا، والأزمة ليست في التغييرات ولكن في التركيز، الهدف الثاني جاء من الدربكة ولابد أن أشاهده مرة أخرى لكي لا نكررها".

وواصل: "نحن جميعا نتحمل نتيجة الهزيمة وليس فرد واحد، لابد وأن أتعامل مع اللاعبين الموجودين حاليا خاصة وأني ليس لدي القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد حاليا، ولكن سوف يتم تصعيد بعض الناشئين للاعتماد عليهم".

واختتم كولر تصريحاته: "غاب عننا 7 لاعبين الجميع يعلم قوتهم، وكل واحد منهم يشيل فريق، واتمنى عودتهم سريعا".