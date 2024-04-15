"السابع أمام الأحمر".. أرقام مميزة للجزيري بعد هدفيه في شباك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز، على حساب نظيره النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي الفارس الأبيض في اللقاء اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري.

ورفع الجزيري عدد أهدافه في شباك الأهلي، إلى أربعة أهداف، حيث سبق له التسجيل في شباك النادي الأهلي في مناسبتين من قبل بقميص المقاولون العرب.

وبشكل عام رفع الجزيري مساهمته التهديفية أمام الأهلي إلى 7 مساهمات، حيث سبق له صناعة ثلاثة أهداف من قبل أمام الأهلي، بجانب تسجيله هدفين بقميص المقاولون العرب.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيد إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بجدول الترتيب.