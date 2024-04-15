شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلى القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاهلى مع نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ويقام اللقاء يوم الجمعة الموافق 20 أبريل في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب مازيمبي.

وقد تمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44، وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74، قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.