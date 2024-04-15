شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: جمهور الزمالك وقف معانا وكنا نحتاج الفوز والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وقال عبد الله السعيد، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: أشكر جمهور الزمالك اللي وقف معنا في فترة مهمة ونهديهم الفوز.

وأضاف السعيد: مباراة القمة كانت صعبة، وكنا محتاجين نكسب، واللي جاي أحسن إن شاء الله.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيزو وناصر ماهر

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.