شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، بعدما سجل اللاعب هدفي الفوز لفريقه في اللقاء.

وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة، عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

كان آخر فوز لفريق الزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز، منذ الدور الثاني لموسم 2019-2020، حين فاز الأبيض 3-1.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.