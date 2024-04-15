شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بى أم إسى الكونغولى ويواجه الزمالك فى نهائى السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره بى إم سى الكونغولى 38/21، فى إطار نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى لليد المقامة فى وهران بالجزائر، ليتأهل لمواجهة الزمالك فى نهائى السوبر غدا.

ومن المقرر أن يقام لقاء النهائى لتحديد البطل غدا الثلاثاء فى قمة مصرية خالصة بين الأهلى والزمالك.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل» - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17 و21 مايو القادم موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك.

وفى حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام يوم 24 من نفس الشهر القادم.