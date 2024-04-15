شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: جمهور الزمالك أعظم حاجة فى الدنيا وكنا نحتاج الفوز للتقدم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عمر جابر لاعب نادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وقال عمر جابر، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: مباراة القمة كانت مهمة من المؤجلات، كان مهم الفوز بها للتقدم في الدوري، وأغلقنا صفحة المباراة للتركيز في أفريقيا.

وأضاف عمر جابر: مباراة القمة كبيرة وبها تفاصيل كثيرة، ولعبت في الظهير الأيمن والأيسر، وكل ما يطلبه المدير الفني سأنفذه وجمهور الزمالك أعظم حاجة في الدنيا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر و أحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.