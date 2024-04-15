شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى وسيف جعفر يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع ناصر منسي وسيف فاروق جعفر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة القمة أمام الأهلي التي أقيمت اليوم الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع الجماهير بالفوز على الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

وتوجه اللاعبون إلى الجماهير عقب انتهاء اللقاء للاحتفال معهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء القمة.