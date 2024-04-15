شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يعود خلال 4 أسابيع ويشارك فى أولمبياد باريس بعد إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي البورسعيدي برئاسة الدكتور محمود الشحات، ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل، ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

وأكدت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والتي خضع لها أحمد عيد لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عصر اليوم الإثنين، إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، وذلك عقب تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة المصري وسيراميكا التي أقيمت أمس الأحد، وتسببت في استبدال اللاعب خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة.

ويستأنف المصري تدريباته عصر الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراته بالجولة التاسعة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو.

ويلتقي النادي المصري مع فاركو، في المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.