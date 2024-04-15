شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتعرض للدوار ويسقط على الأرض عقب خسارة الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمود كهربا لاعب الأهلى، لحالة من الدوار عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الزمالك باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى.



وأشار كهربا لزملائه في الملعب فور انتهاء اللقاء بأنه يشعر بحالة من الدوار قبل أن يسقط على أرض الملعب ويتدخل الجهاز الطبي للأهلى لإسعافه.