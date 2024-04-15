شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: الدورى ما زال طويلا والزمالك استحق الفوز بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن فريقه استحق الفوز بالقمة، موضحا أن المدرب تعامل مع ظروف اللقاء بتميز كبير، خاصة بعد إصابة فتوح وزيزو، وهما من العناصر المؤثرة للفريق.

وقال لبيب، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد لقاء القمة: "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة، وكانوا الأفضل في معظم فتراتها، وسيف الجزيري استحق الفوز برجل المباراة، لكن اللاعبين كلهم ساهموا في ذلك، والشكل الجماعي كان مميزًا".

وأضاف لبيب، إن الدوري ما زال طويلا، وهناك مباريات كثيرة متبقية للحديث عن حسم اللقب، وإن الفريق ركز في لقاء القمة ونجح في الفوز.

وتابع: "فخورون بالروح الرياضية بين الجمهورين.. روح التعصب تقترب من الانتهاء والمشاكل الماضية أصبحت غير موجودة".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلا: "سيف الجزيري يستحق كل التقدير، ولكنه لا يلعب بمفرده ونشكره هو وزملاءه والمدرب".

وكان فريق الزمالك قد تمكن من الفوز على نظيره الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44، وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74، قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

كان آخر فوز لفريق الزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز، منذ الدور الثاني لموسم 2019-2020، حين فاز الأبيض 3-1.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.