شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. حسام أشرف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الإثنين 15 - 4 - 2024 مباراتين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر البطولة، حيث استضاف المقاولون العرب نظيره بيراميدز، بينما التقى الأهلى مع الزمالك.

الزمالك يهزم الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الدورى المصرى

فاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعزز صدارة دورى nile

فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.





جدول ترتيب هدافى دورى Nile