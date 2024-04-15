شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لم أبدأ القمة بتشكيل خاطئ والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خسارة فريقه من الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة الدوري التي جمعتهما اليوم والمؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك اليوم".

أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات".

أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".