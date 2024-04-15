شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري: حصدنا 3 نقاط مهمة وأغلقنا صفحة الدورى للتركيز على الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على حساب النادى الأهلى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وقال سيف الجزيرى فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: الحمدلله مباراة صعبة أمام الأهلى، لعبنا على نقاط قوتنا وحصدنا 3 نقاط، المباريات الكبيرة تحتاج تركيز كبير، وتقدم كل ما عندك للفريق.

أضاف: تلعب فى نادى كبير مثل الزمالك فأنت تلعب على كل البطولات، نغلق صفحة الدورى للتفكير بنصف نهائى الكونفدرالية، أسرتى دائماً معى وفى ظهرى وتساندنى والفرحة كانت كبيرة فى غرفة خلع الملابس.

واختتم: الحماس والتركيز هما ما يجعلانا نتقدم للأمام، والفرحة لا توصف.

نال التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، بعدما سجل اللاعب هدفي الفوز لفريقه في اللقاء.

وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة، عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.