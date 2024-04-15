شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يؤدون التدريبات على استاد القاهرة بعد الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مراسل أون تايم سبورت باستاد القاهرة الدولي، أن لاعبى النادي الأهلي قاموا بأداء بعض التدريبات على استاد القاهرة الدولي، عقب الهزيمة أمام الزمالك، مشيراً إلى أن عدداً من اللاعبين الأساسيين شاركوا في تلك التدريبات.

وتغلب نادي الزمالك على حساب النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر و أحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيزو وناصر ماهر.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.