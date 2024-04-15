شكرا لقرائتكم خبر ميدالية دولية جديدة لدنيا أبوطالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبوطالب، ثالثة العالم، الميدالية البرونزية في منافسات البطولة الدولية التي تدور رحاها بالعاصمة الصربية بلغراد (وزن 53 كجم) بعد فوزها أمس على اللاعبة الصربية (تيودورا) في دور الـ 16، والكرواتية (هيلينا) بدور الثمانية وتعثرت في نصف النهائي أمام التشيكية (دومينيكا)، لتضيف ميدالية لرصيدها من النتائج المميزة كان آخرها تأهلها المباشر لأولمبياد باريس 2024.

من جهة أخرى وصلت أمس بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب إلى إمارة الفجيرة للمشاركة ضمن وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من16 / 4 إلى 2 / 5 / 2024م.

ويشرف فنيا على المنتخب الوطني محمد القحطاني وفهد الدويسان، وإداريا مدير المنتخبات ناصر القحطاني وضحى الرشيد ومحمد كعبي، وطبيا الأخصائيان إبراهيم كداشي ولارا كاظم.

وستقام منافسات التايكوندو اليوم بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

من جانبه أوضح مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني أن الهدف من المشاركة توشح الذهب، مشيرا إلى أن اللاعب السعودي بات معززا بالخبرة والتجربة جراء المشاركات الماضية على الصعيدين الدولي والعربي.