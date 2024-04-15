ميدالية دولية جديدة لدنيا أبوطالب

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من جهة أخرى وصلت أمس بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب إلى إمارة الفجيرة للمشاركة ضمن وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من16 / 4 إلى 2 / 5 / 2024م.
ويشرف فنيا على المنتخب الوطني محمد القحطاني وفهد الدويسان، وإداريا مدير المنتخبات ناصر القحطاني وضحى الرشيد ومحمد كعبي، وطبيا الأخصائيان إبراهيم كداشي ولارا كاظم.
وستقام منافسات التايكوندو اليوم بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
من جانبه أوضح مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني أن الهدف من المشاركة توشح الذهب، مشيرا إلى أن اللاعب السعودي بات معززا بالخبرة والتجربة جراء المشاركات الماضية على الصعيدين الدولي والعربي.
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