الأورغوياني ليوناردو راموس مدربا للطائي

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وجاء تعيين راموس خلفا للمدرب الروماني لورينتيو ريجيكامب، الذي أقيل بسبب سوء نتائج فريق الطائي.
وأوضح الطائي عبر الحساب الرسمي على منصة «أكس» أن راموس مدربا للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم جديد.
وقال الطائي عبر حسابه الرسمي «أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدرب الأورغوياني ليوناردو راموس (54 عاما)، والذي سيقود مع طاقمه الفني تدريبات الفريق الأول خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي
2023 – 2024 ، بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التجديد للموسم الرياضي المقبل».
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