انطلاق بطولة كأس آسيا تحت 23

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس في قطر النسخة السادسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم، والتي تستمر حتى 3 مايو المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.

وجرى توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة إلى 4 مجموعات.

وتنص قواعد البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب النهائي للبطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مواجهة إقصائية مع نظيره في كأس أفريقيا للفئة السنية نفسها (غينيا)، من أجل مقعد إضافي في الأولمبياد.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما «قطر 2024» في 4 ملاعب، شاركت كلها في استضافة البلاد الناجحة لنهائيات كأس آسيا للكبار هذا العام، وهي ملاعب «خليفة الدولي» و»الجنوب» و»جاسم بن حمد» و»عبدالله بن خليفة».

وكان ملعبا «خليفة» و»الجنوب» من ضمن 8 ملاعب قطرية استضافت نهائيات كأس العالم 2022.

سيتنافس جميع الفائزين الخمسة السابقين باللقب، على أن يصبحوا أول فريق يرفع الكأس للمرة الثانية، مع وجود المنتخب السعودي المدافع عن اللقب، والفائزون السابقون الآخرون هم العراق (2013)، واليابان (2016)، وأوزبكستان (2018)، وكوريا الجنوبية (2020)

مجموعات كأس آسيا قطر «2024»: