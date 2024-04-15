شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة كأس آسيا تحت 23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة إلى 4 مجموعات.
وتنص قواعد البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة إلى ربع النهائي.
وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب النهائي للبطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مواجهة إقصائية مع نظيره في كأس أفريقيا للفئة السنية نفسها (غينيا)، من أجل مقعد إضافي في الأولمبياد.
ومن المقرر أن تقام منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما «قطر 2024» في 4 ملاعب، شاركت كلها في استضافة البلاد الناجحة لنهائيات كأس آسيا للكبار هذا العام، وهي ملاعب «خليفة الدولي» و»الجنوب» و»جاسم بن حمد» و»عبدالله بن خليفة».
وكان ملعبا «خليفة» و»الجنوب» من ضمن 8 ملاعب قطرية استضافت نهائيات كأس العالم 2022.
سيتنافس جميع الفائزين الخمسة السابقين باللقب، على أن يصبحوا أول فريق يرفع الكأس للمرة الثانية، مع وجود المنتخب السعودي المدافع عن اللقب، والفائزون السابقون الآخرون هم العراق (2013)، واليابان (2016)، وأوزبكستان (2018)، وكوريا الجنوبية (2020)
مجموعات كأس آسيا قطر «2024»:
- المجموعة الأولى: قطر، أستراليا، الأردن، إندونيسيا.
- المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين.
- المجموعة الثالثة: السعودية، العراق، تايلاند، طاجيكستان.
- المجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة كأس آسيا تحت 23 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.