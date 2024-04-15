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أمير هشام: الزمالك استحق الفوز ضد الأهلي والفريق يسير بخطى ثابتة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك حقق فوزًا هامًا في بطولة الممتاز، كخطوة للاقتراب في المشاركة بالبطولات الإفريقية بالموسم الجديد.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، سواء بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى عودة النتائج الجيدة في الدوري".

وأضاف أمير هشام: "جوزيه جوميز المدير الفني، وضع يده على التشكيل الأساسي للفريق، والفوز ضد الأهلي دفعة قوية للفريق بالفترة المقبلة، واستحق الفوز بالقمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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