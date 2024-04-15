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عماد النحاس: الأهلي كان الأقرب للفوز ولكن التوفيق ذهب للزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف عماد النحاس، لاعب الأهلي السابق أن الأهلي كان الأقرب للفوز في القمة ولكن التوفيق ذهب للزمالك.

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وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي كان الأقرب للفوز في القمة ولكن التوفيق ذهب للزمالك".

وتابع: "بعد التعادل جوميز دعم وسط ملعب الزمالك بسيف فاروق جعفر، على عكس كولر الذي أخطأ في أوقات التبديلات".

وأكمل: "سيف الجزيري لاعب متميز ومهاجم جيد ويعرف كيفية التعامل داخل منطقة الجزاء، وقرار حكم المباراة صحيح بعدم احتساب ركلة الجزاء لأن رامي ربيعة لمس الكرة في الأول".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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