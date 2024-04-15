جوزيه جوميز: الزمالك كان يمكنه إنهاء مباراة الأهلي برباعية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: “ هي مباراة قوية للغاية ومهمة وتساوي 6 نقاط ، لعبنا بشكل جيد وبذلنا كل جهدنا لأن هذه المباراة قد تساوي الكثير مع نهاية مسابقة الدوري ”.

وأضاف: “ في الشوط الأول لعبنا بشكل أفضل ومع بداية الشوط الثاني كان هناك احساس بان هدف واحد كافي للفوز والاهلي سيطر بشكل أكبر في الشوط الثاني ”.

وأكمل: “ وجدنا طريقة لإغلاق المساحات امام هجومهم وبعد التقدم بالهدف الثاني أهدرنا فرصتين كان يمكن من خلالها حسم نتيجة اللقاء برباعية ”.

وأردف جوزيه جوميز: “ لدينا لاعبين جيدين، فقط نحتاج لأن نستمر بنفس الأداء طوال 90 دقيقة”.

وأتم: “ الكونفدرالية بطولة مختلفة، كل مباراة مختلفة عن الأخرى لكن الفوز يمنحك الثقة ويجعل اللاعبين أكثر تصديقاً لقدرتهم على تحقيق الإنتصارات ”.