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أنباء سارة في الاهلي قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي

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الأهلي - الدوري السعودي

الأهلي - الدوري السعودي

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أنباءً سارة قبل مواجهة الهلال، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الهلال، نظيره الاهلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين الاهلي والهلال، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله .

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وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الاهلي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأكدت جاهزية ثلاثي الراقي، فرانك كيسيه وروبرتو فيرمينو، وماكسيمان، لخوض مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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