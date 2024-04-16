الاهلي والزمالك يتحدان ضد إبراهيم نور الدين بعد القمة 127

اتفق أندية الاهلي والزمالك من أجل تقديم شكوى، ضد إبراهيم نور الدين، الذي أدار لقاء القمة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتمكن الزمالك من الفوز اليوم الإثنين، على نظيره الاهلي، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة، من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد خالد بيبو من رصد بعض الأخطاء التحكيمية، لمناقشتها مع لجنة الكرة في الاهلي من أجل احتمالية تقديم شكوى لرابطة الأندية ضد طاقم تحكيم المباراة بقيادة إبراهيم نور الدين.

وكانت دكة بدلاء الزمالك قد أخفت الكرة عقب إحراز الزمالك الهدف الثاني، وهذا دعى خالد بيبو للتوجه إلى غرفة الحكام وإبراهيم نور الدين من أجل تسجيل أعتراضه.

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ومن جانبه، كشفت تقارير أن أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك، أشار أن مجلس إدارة القلعة البيضاء ينوي التقدم بشكوى ضد إبراهيم نور الدين حكم لقاء الحكم، بسبب ما أرتكبه من أخطاء كارثية في حق أبناء الفارس الأبيض.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتوقف رصيد الاهلي عند نفس عدد النقاط في المرتبة التاسعة.