طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو وفتوح في مباراة الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل إصابة أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح في مباراة الأهلي.

وأكد الطبيب أن إصابة زيزو عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم تعرض لها خلال مباراة القمة التي أقيمت اليوم أمام الأهلي في مسابقة الدوري، خلال المركز الإعلامي للنادي.

وأوضح الطبيب أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد مدى حجم الإصابة.

ومن جانبه، كشف الطبيب عن إصابة فتوح وقال إنها عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وأن اللاعب كان يرغب في استكمال المباراة إلا أن الجهاز الطبي للفريق رفض المجازفة باللاعب وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.

وفاز الزمالك على الأهلي بثنائية المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

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